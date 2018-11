44enne punta pistola contro dottoressa e poi spara colpo a salve

Martedì 18 novembre alle 12.30 circa, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, i carabinieri della radiomobile sono intervenuti su segnalazione di personale infermieristico.

Un uomo F.D’A., di 44 anni, nato in Germania e residente a Vicenza, poco prima, durante una visita nel reparto di psichiatria aveva estratto una pistola riproducente una beretta 92 fs, risultata poi giocattolo, puntandola contro la dottoressa di turno. Quest’ultima, impaurita, si è allontanata prontamente dalla stanza per chiamare i soccorsi. A questo punto si è udito un colpo a salve con l’arma giocattolo. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno immobilizzato e sottoposto a perquisizione personale l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello lungo 14 cm.

D’A.F. è stato quindi denunciato per “minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e ricoverato presso il reparto di psichiatria. Fortunatamente non vi sono stati feriti o danni a cose.