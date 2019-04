44 lavoratrici delle pulizie delle Poste vicentine senza stipendi da mesi

Sono disperate le 44 lavoratrici delle pulizie che operano negli uffici postali e nelle sedi di Poste Italiane della Provincia di Vicenza: non ricevono lo stipendio da alcuni mesi e nemmeno i rimborsi per gli spostamenti da una sede all’altra: infatti in servizio ogni giorno queste signore si spostano in 3 o 4 diversi uffici postali anche in comuni lontani tra loro. Dipendenti di Se.Gi Srl (azienda appaltatrice del servizio) solo in 17 (su 44) hanno ricevuto la scorsa settimana il minimo dello stipendio di febbraio 2019. Le altre a secco. “Prosegue l’agitazione lo sciopero e le lavoratrici sono tutte solidali – afferma Susanna Viviani della FILCAMS Cgil di Vicenza – noi chiediamo con insistenza di essere ricevuti dal Prefetto di Vicenza per incontrare la dirigenza di Poste che deve rispondere per le inadempienze contrattuali dell’appaltatore: qui manca evidentemente il salario nei tempi stabiliti dal contratto!”

I sindacati dei lavoratori del terziario e in questo caso delle settore delle pulizie di Cgil Cisl e Uil di Vicenza sono compatti nel chiedere unitariamente un incontro risolutore al rappresentante del Governo.