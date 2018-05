43enne vicentino gira con pistola Beretta non denunciata: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno intensificato i controlli sia nell’ambito della prevenzione e repressione della criminalità predatoria che in quello della sicurezza della circolazione stradale.

In tale quadro di attivazione operativa ieri, intorno alle ore 13, una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri di Bassano del Grappa ha effettuato un posto di controllo a Rossano Veneto su Via Novellette.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un Lancia Phedra di colore blu, guidata da un uomo al cellulare: trattandosi di condotta di guida pericolosa e sanzionabile secondo il Codice della Strada i Carabinieri hanno intimato l’alt all’autovettura.

Da subito il conducente ha dato mostra ai Carabinieri di particolare nervosismo, nonché insofferenza alle operazioni di identificazione e controllo: l’esperienza dei militari ha evidenziato dunque la necessità di procedere ad un controllo maggiormente approfondito del soggetto e del mezzo con una perquisizione.

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata vincente: all’interno del vano portaoggetti sotto il sedile di guida è stata difatti rinvenuta una pistola Beretta in calibro 7,65, completa di serbatoio e munizionamento, di cui il soggetto non ha saputo dare giustificazione.

La pistola rinvenuta non è risultata censita e per tale motivo L.M.A. 43enne di Romano d’Ezzelino è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo.

L.M.A. è stato associato agli arresti domiciliari su disposizione del PM di turno dr. BLATTNER.