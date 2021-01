43enne trovato morto in un parcheggio

Nella serata di ieri, in viale Trento, nei pressi del parcheggio della banca Unicredit, è stato rinvenuto morto Miroslav Dobrobovolski, cittadino russo senza fissa dimora di 42 anni. L’uomo sembrerebbe essere deceduto per malore, senza nessun segno di violenza sul corpo. L’uomo aveva qualche precedente per furto di alcolici e sanzioni amministrative per ubriachezza molesta.La salma è a disposizione dei familiari, mentre la Questura ha avvertito il consolato russo per rintracciare i parenti.