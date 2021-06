43enne porta i nipoti in piscina, si ubriaca, disturba tutti e insulta i poliziotti: denunciato

Pomeriggio movimentato alla piscina scoperta di viale Forlanini a Vicenza quello di ieri. L’abuso di alcol, abbinato alla tremenda canicola hanno messo nei guai un 43enne straniero che aveva accompagnato in piscina i nipoti di 15 e 16 anni.

L’uomo, dopo aver bevuto troppa birra, ha iniziato a infastidire gli altri bagnanti tanto che i responsabili della struttura sono stati costretti a chiamare la polizia, intorno alle 16.30.

L’uomo non ha offerto le proprie generalità agli agenti, li ha insultati e ci è voluto un bel po’ per calmarlo e portarlo in questura, dove è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. E’ stato anche multato per ubriachezza molesta.

I giovani nipoti hanno preso le distanze dallo zio e si sono fatti venire a prendere da un’altra zia.