42 NUOVI INFERMIERI NELL’ULSS 7 PEDEMONTANA





Sono 42 i nuovi infermieri assunti contemporaneamente dall’ULSS 7 Pedemontana con la delibera firmata oggi dal Commissario Bortolo Simoni. I nuovi arrivi saranno impiegati in vari reparti in tutte le strutture sanitarie dell’azienda socio-sanitaria, in parte colmando posti fino ad oggi rimasti vacanti, in parte in sostituzione di personale in precedenza impiegato a tempo determinato.

A soli pochi giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta alla fine di marzo, la Direzione ha dunque immediatamente utilizzato la graduatoria creata con il maxi concorso per infermieri che l’ULSS 7 Pedemontana ha organizzato e gestito nelle ultime settimane, anche per conto dell’ULSS 1 Dolomiti e dell’ULSS 8 Berica.

«Come preannunciato – commenta il Commissario Bortolo Simoni – poter disporre finalmente di una nostra graduatoria ha consentito di superare quello che era un ostacolo importante per l’assunzione di nuovi infermieri. Non appena disponibile, abbiamo quindi subito proceduto con l’assunzione di 42 nuovi infermieri: confermiamo così con i fatti l’impegno a potenziare gli organici delle nostre strutture».

Come si ricorderà, al bando avevano risposto in 3.184, con 1.865 candidati che si erano poi effettivamente presentanti alla prima prova scritta di selezione, l’8 gennaio a Padova, superata da 1.743 partecipanti. Di questi, 1.733 avevano poi superato, lo stesso giorno, anche la successiva prova pratica e 1.593 la terza e ultima prova di selezione – il colloquio orale – che si è protratta per quasi due mesi a partire dal 28 gennaio, al ritmo di 70 candidati al giorno.

I 1.593 infermieri risultati idonei sono stati suddivisi in tre graduatorie distinte – una per ciascuna azienda socio-sanitaria – sulla base delle preferenze indicate dai candidati: complessivamente sono 532 i candidati nella graduatoria dell’ULSS 7 Pedemontana.