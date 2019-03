40enne ubriaco vicentino crea parapiglia in due bar del centro

Momenti di tensione ieri intorno alle 18 in pieno centro a Vicenza, prima alla panineria Al Centro di Contrà Manin e poi nel vicino bar Vinile. La Polizia è stata chiamata da una dipendente del primo bar per la presenza di un uomo ubriaco e molesto e definito ‘pericoloso’ all’interno del locale, che aveva chiesto ripetutamente che gli fosse servito dell’alcool e che al rifiuto del personale aveva dato in escandescenze disturbando gli altri avventori. Sul posto si sono portate le Volanti della questura, ma l’individuo si era già allontanato ed era entrato al bar Vinile, dovi si era ripetuta la stessa scena. In questo caso l’ubriaco, non solo aveva cominciato ad urlare, ma perdendo l’equilibrio aveva anche rovesciato a terra dei vassoi preparati per l’aperitivo. E’ stato identificato come D.V. 40enne residente in città. E’ stato sanzionato amministrativamente con una multa di 102 euro.