40 volte 100 metri per la Fibrosi Cistica

Più della distanza tra Sicilia e Calabria, dello stretto di Messina.

Li percorreranno Martina Dogana, l’atleta pluricampionessa d’Italia di Thriatlon e Luciano Vietri l’organizzatore dell’attraversata dello stretto di Messina e di quello del Bosforo.

Ma non saranno da soli, nell’acqua della piscina di Arzignano ci potrà entrare chi vuole.

Ci saranno, per i nuotatori, tre corsie dedicate alle varie andatura; per chi vuole correre e per chi vuole solo partecipare perché è un’iniziativa benefica.

Il ricavato delle offerte per l’acquisto delle uova di pasqua, che saranno presenti nell’entrata della piscina, sarà interamente devoluto alla ricerca per la Fibrosi Cistica.



Venerdì 12 aprile è il giorno della maratona di nuoto, un evento in collaborazione tra il Martina Dogana Triathlon team, il Rotary di Arzignano, Hassel Comunicazione e naturalmente la Fondazione ricerca Fibrosi Cistica, il tutto in funzione dell’attraversata dello stretto di Messina che 15 atleti vicentini affronteranno il 13 giugno.



La manifestazione sarà totalmente gratuita, chi vorrà partecipare si troverà nella hall della piscina di Arzignano alle 18.45 per le istruzioni e dalle 19.15 tutti in acqua per la maratona.

Martina Dogana e Luciano Vietri si alterneranno per completare i 4 chilometri mentre gli altri nuotatori, che non hanno l’andatura dei due campioni, potranno nuotare nelle altre due vasche in base alle loro capacità.

Non sarà una gara ma una maratona per mettersi alla prova, per nuotare assieme e lo scopo rimane quello di sostenere la Fondazione Fibrosi Cistica con la vendita delle uova di pasqua perché l’ingresso sarà totalmente gratuito.



Per l’occasione è stato creato dalla matita di Ivan Bigarella, uno dei disegnatori di Geronimo Stilton, Respiro un simpatico Ippopotamo che sarà la mascotte dell’attraversata.



La Fibrosi Cistica – ci racconta Dario Antoniazzi della delegazione di Vicenza – purtroppo continua ad essere una malattia genetica molto grave, la più diffusa al mondo che colpisce un bambino ogni 2500.

Ogni settimana perdiamo un ammalato e la vita media di chi ne soffre è poco più di 40 anni.

Abbiamo accolto con piacere l’invito del Martina Dogana Triathlon team e del Rotary di Arzignano di partecipare a questa iniziativa e con l’occasione si potranno acquistare le uova con una donazione.

Per quanto riguarda l’attraversata dello stretto di Messina, che avverrà il 13 giugno, avremo l’onore di avere con noi il Presidente della fondazione Matteo Marzotto che si sta già allenando per l’appuntamento.



Siamo felici di partecipare all’iniziativa – ci dichiara Luca Peroni presidente del Rotary di Arzignano – daremo una mano non solo finanziaria all’evento ma aiuteremo in prima persona durante la maratona e quando gli atleti andranno giù in Sicilia dove Franco Filippi, un nostro socio, parteciperà all’attraversata ci saremo anche noi.



Siamo felici di appoggiare questa iniziativa dando spazio in acqua e nella nostra entrata per lo spazio delle vendite delle uova – ci dice Enrico Francescon direttore della piscina di Arzignano – come facciamo spesso anche per altre associazioni, nel nostro piccolo ci impegnano a dare una mano alle raccolte fondi.



Al momento gli iscritti sono circa una quarantina, chi volesse partecipare può inviare una mail a info@martinadogana.it oppure presentarsi direttamente in piscina 15 minuti prima del briefing.