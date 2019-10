4 Novembre, le celebrazioni del 101° anniversario della Vittoria

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Da sabato 2 a lunedì 4 novembre si terranno a Vicenza le celebrazioni per il 101° anniversario della Vittoria, con la Festa dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate.

Il fitto programma di eventi è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il CoESPU (Centro di eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri) e il coordinamento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza. Partecipano alle commemorazioni AssoArma e la Confederazione associazioni combattentistiche della Provincia di Vicenza.

Le celebrazioni avranno inizio sabato 2 novembre, alle 10, nella chiesa del Cimitero Maggiore, in viale Trieste dove monsignor Agostino Marchetto, arcivescovo, celebrerà la santa messa in suffragio dei caduti.

Lunedì 4 novembre alle 10, al Tempio di San Lorenzo, sarà celebrata la santa messa in suffragio dei caduti. Seguirà il trasferimento in piazza dei Signori dove, alle 11, ci sarà l’ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma; successivamente si terranno gli onori alla bandiera del Comune di Vicenza decorata con due medaglie d’oro al valore militare; gli onori alla massima autorità; la cerimonia dell’alzabandiera; la lettura della motivazione della medaglia d’oro concessa al Milite ignoto; i saluti e gli interventi delle autorità; la lettura di lettere dal fronte a cura degli studenti del liceo “A. Pigafetta” e gli onori ai caduti. In entrambe le giornate sarà presente il vicesindaco Matteo Tosetto.

Altre iniziative

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Vicenza, in collaborazione con il Museo del Risorgimento e della Resistenza, proporrà un ciclo di visite guidate, “I percorsi dell’Unità d’Italia”, dedicate ad approfondire le vicende che hanno coinvolto la Città di Vicenza nel corso del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di assoluto rilievo a livello nazionale svolto da Vicenza in quei particolari momenti storici.

La prima visita si terrà sabato 2 novembre con partenza dalla Loggia del Capitaniato alle 10, con replica al pomeriggio alle 15. Il percorso si snoderà tra le vie del centro cittadino, raccontando gli eventi, i personaggi e le idee che hanno caratterizzato quel momento storico: dalla primavera del 1848 in cui Vicenza si trovò al centro della Prima Guerra d’Indipendenza, con la mobilitazione della popolazione e le battaglie per la difesa della città contro l’esercito austriaco, alla consegna della medaglia d’oro al valor militare alla bandiera del Comune dopo l’annessione al Regno d’Italia, nel 1866. Al termine della visita sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti una copia della pubblicazione “Barricate in città – Il 1848 a Vicenza”.

La seconda visita è programmata per domenica 3 novembre con partenza da via D’Azeglio (angolo con via San Bastiano) alle 10 e replica nel pomeriggio alle 15. L’itinerario proposto a Monte Berico attraversa i luoghi simbolo interessati dalle vicende della Prima Guerra Mondiale: la zona del Cristo, la villa dove alloggiava il comandante della Prima Armata, il piazzale della Vittoria. La visita si concluderà al Museo del Risorgimento e Resistenza di Villa Guiccioli che custodisce collezioni di documenti, dipinti, stampe, armi e divise che offrono una preziosa testimonianza di tutto il periodo.

Entrambe le visite sono organizzate in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche Autorizzate. La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 35 persone per ciascun gruppo/itinerario di visita). La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni e/o per prenotazioni è necessario scrivere un e-mail a vicenzatourguide@gmail.com.

Da sabato 2 a lunedì 4 novembre, circa una ventina di esercizi commerciali con sede lungo il percorso del corteo (piazza San Lorenzo, corso Fogazzaro, corso Palladio contra’ del Monte e piazza dei Signori) esporrà, nelle loro vetrine, la bandiera tricolore. Inoltre in tre vetrine di piazza dei Signori saranno esposti tre manichini vestiti con le divise appartenenti alla Guardia di finanza, ai Carabinieri e alla Croce Rossa militare.