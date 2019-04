“3D MoVE”, ecco il nuovo Museo virtuale interattivo di Sovizzo

COMUNICATO STAMPA





Un’esperienza virtuale e immersiva nella storia di Sovizzo. Questo l’obiettivo del nuovo 3D Museum of Virtual Experiences, abbreviato 3d MoVe, il museo virtuale di Sovizzo, una realtà tecnologicamente all’avanguardia, sviluppata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo in collaborazione con Musei Civici di Vicenza e Sistema Museale Agno Chiampo per raccontare in maniera unica Sovizzo, il suo territorio e la sua storia millenaria. La nuova ala museale della Biblioteca Civica aprirà le sue porte martedì 9 aprile dalle ore 10.30.

Durante l’evento ci sarà occasione di provare il nuovo allestimento dell’ala museale, che prevede un concentrato di tecnologia virtuale interattiva che arricchisce la minuziosa ricostruzione della narrazione storica di Sovizzo.

Ingresso libero.