39enne tenta di lanciarsi sulla ferrovia dal ponte: salvato dai carabinieri

VICENZA: tenta il suicidio minacciando di lanciarsi nel vuoto. Salvato dai Carabinieri I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella tarda serata del 17 febbraio 2019, a seguito di alcune telefonate pervenute al 112 da altrettanti automobilisti in transito, intervenivano in viale Fusinato in quanto era stato segnalato un individuo che, dopo aver scavalcato un muretto posto a delimitazione della linea ferroviaria Venezia – Milano, aveva palesato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. I militari dell’Arma giunti sul posto ed adottando tutte le cautele del caso, iniziavano un dialogo con la persona, un 39enne residente in città ed attualmente ospite di una comunità di recupero, e dopo averne conquistato la fiducia riuscivano a dissuaderlo dal compiere il gesto. Nel frattempo veniva allertato il 118 che provvedeva ad inviare sul posto un autolettiga che, successivamente, provvedeva al trasporto dell’uomo presso il locale Ospedale Civile e conseguente ricovero nel Reparto di Psichiatria. Le ragioni del gesto, per quanto appurato, sono da ricondurre ad un particolare momento di disagio personale.

