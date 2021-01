39 aggredisce la moglie davanti ai figli minori: arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La Sezione misure di sicurezza della Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza ha, nella mattinata odierna, tratto in arresto e condotto in carcere G.S., cittadino moldavo di anni 39, su ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Padova.

Al moldavo è stata revocata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia la misura alternativa dell’affidamento in prova presso una idonea struttura, in virtù delle reiterate segnalazioni di violazione della stessa.

G.S. infatti, già ammonito nel 2019 per comportamenti aggressivi nei confronti della moglie, si è in seguito recato nell’abitazione della donna minacciandola di morte e strattonandola alla presenza dei figli minori.

Ad evitare il peggio è stato il tempestivo intervento degli agenti di polizia che lo hanno accompagnato in Questura e lo hanno segnalato alla’Autorità Giusidiziaria. A seguito dell’arresto e dell’esecuzione odierna della misura cautelare, G.S. è stato tradotto nel carcere di Padova dove sconterà in toto il residuo della pena per i reati commessi.