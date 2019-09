38enne trovato morto in casa: probabile overdose

Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in casa ieri pomeriggio a Sant’Agostino (Vicenza). E’ probabile che a causare la morte sia stata un’overdose. A trovare il cadavere è stata la moglie del 38enne, appena rientrata dal lavoro. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte. Sul posto anche le volanti della Polizia di Stato di Vicenza. Verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso.