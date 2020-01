38enne scompare nel nulla: appello sui social

Da diverse ore viene condiviso sui social l’appello per il ritrovamento di Marco Dal Ben, 38enne farmacista di Oderzo (Treviso) del quale non si hanno notizie da domenica sera. Dopo il mancato rientro e le prime ricerche i genitori hanno denunciato la scomparsa dell’uomo ai carabinieri. Dal Ben ha riferito ai genitori di voler fare un giro in centro ma da allora non si sa più nulla. E’ stato visto intorno alle 18 per l’ultima volta, portava dei jeans ed un giaccone nero. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata in via Cesare Battisti, vicino all’Inps, dove era solito parcheggiarla. Nulla farebbe pensare, per ora ad un gesto estremo. Nel messaggio condiviso sui social si chiede di contattare i carabinieri di Oderzo, al numero 0422712111