380 attualmente ricoverati per Covid non sono più positivi

380 persone delle 910 ricoverate non sono più positive. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa quotidiana e che da domani rettificherà il bollettino, eliminando dal conteggio i non più positivi al covid-19. Ci si attende quindi per domani un drastico calo nel numero dei ricoverati indicati anche nel bollettino nazionale.