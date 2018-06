37enne paga con banconota falsa all’Auchan: denunciata

Una donna di 37 anni è stata denunciata ieri mattina dopo aver pagato la spesa con una banconota falsa da 50 euro.

Si tratta di una cittadina moldava (S.D) che ieri, alle 10.30, dopo aver fatto spesa all’Auchan di Vicenza, in via Cattane, si è portata alle casse automatiche. Una volta passata la spesa ha inserito la banconota nella cassa, ma subito è scattata la segnalazione perché il dispositivo ha riconosciuto la banconota.

Sul posto è stata chiamata la polizia di Stato. Agli agenti delle volanti la donna, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, ha riferito di aver ricevuto la banconota da un commerciante di Vicenza e ne ha indicato il nome. La polizia sta indagando per verificare le affermazioni della donna, che non può però evitare, in base alla legge, la denuncia poiché materialmente possedeva ed ha utilizzato la banconota falsa.