37enne colpito a ombrellate dalla compagna chiama i carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Episodio movimentato ieri alle ore 19 in strada Padana verso Padova, all’altezza del Bar Tiziano. Un uomo di 37 anni, vicentino, è stato aggredito ad ombrellate dalla compagna convivente nigeriana di 26 anni. I due avrebbero litigato mentre si trovavano per strada per futili motivi e lei avrebbe perso la pazienza, colpendo l’uomo più volte.

Quest’ultimo ha riportato lievi lesioni ed ha rifiutato di farsi medicare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno calmato gli animi. Nessuno ha sporto denuncia.