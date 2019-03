36enne scomparso da ieri ritrovato morto in un dirupo

Un uomo di 36 anni di Cassola è stato trovato morto oggi pomeriggio verso le 16 in Valle Santa Felicita, a Romano d’Ezzelino. L’uomo era scomparso ieri pomeriggio da casa a bordo del suo scooter e le ricerche erano iniziate stamattina, con il 118 e il Soccorso Alpino. In Valle Santa Felicita era stato ritrovato il suo scooter: dopo aver anche impiegato anche l’elicottero, i vigili del fuoco hanno scorto il suo cadavere proprio sorvolando la valle, in un dirupo nei pressi di un ristorante. Sul posto i carabinieri di Romano d’Ezzelino.