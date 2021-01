35enne vicentino tampona motociclista e fugge: inseguito e fermato in Piazzale Bologna

Intervento della Polizia Locale di Vicenza mercoledì 27 gennaio, che ha portato alla denuncia, di un automobilista 35enne, per essere fuggito a seguito di un incidente, omissione di soccorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza ed eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, C.S., di Creazzo, dopo aver tamponato, in corso Santi Felice e Fortunato, un motociclista, è ripartito senza prestare assistenza. Inseguito da un ragazzo addetto alle consegne a domicilio, che aveva fatto salire a bordo la vittima, il giovane automobilista è stato raggiunto in piazzale Bologna dai due che hanno informato dell’accaduto la pattuglia lì presente del servizio Strade Sicure. I militari hanno trattenuto il 35enne in attesa dell’arrivo delle pattuglie della polizia locale. Visto l’evidente stato di agitazione del giovane automobilista, sempre più aggressivo verso i pubblici ufficiali presenti, gli agenti hanno accompagnato il 35enne al comando di polizia locale per gli accertamenti di rito.