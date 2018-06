35enne ubriaco fa un incidente, fugge senza pneumatico e sperona polizia locale

Ieri in tarda serata, poco prima di mezzanotte una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino ha ricevuto una comunicazione da un privato cittadino, che aveva assistito poco prima ad una fuoriuscita autonoma di una autovettura che dapprima era andata a sbattere contro la segnaletica verticale posta su un’aiuola spartitraffico, in corrispondenza alla rotatoria di Via Cappuccini con Via Biancospino a Thiene, e poi si era data alla fuga verso la bretella NSA 384 per Santorso, dopo un paio di giri della rotatoria.



Dopo l’urto l’auto aveva riportato lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro e danni ingenti alla parte anteriore. Nonostante ciò il conducente aveva proseguito emettendo scintille dal cerchione e fumo nero. Il privato cittadino lo ha inseguito e intanto ha allertato la pattuglia, che prontamente si portava sul posto con sirene e luci di emergenza. Sulla NSA 384 la pattuglia individuava l’autovettura ALFA ROMEO 156 che a fatica procedeva e alla vista della vettura di servizio con lampeggianti e sirene, ha tentato dapprima di darsi alla fuga e successivamente di speronare la pattuglia operante, che però è riuscita a chiuderne il passaggio fermandola a lato strada in Via Maestri del Lavoro di Marano Vicentino. E’ stato quindi identificato il conducente A.L. 35enne residente a Schio, che ha esibito la patente di guida. L’uomo era in stato di evidente alterazione. Entrambi gli airbag anteriori del veicolo erano scoppiati e, temendo che lo stesso avesse subito danni fisici la pattuglia ha allertato il 118 che è intervenuto con autoambulanza e lo ha trasportato all’Ospedale di Santorso per accertamenti medici. Anche una pattuglia della PL di Schio interveniva a supporto dei colleghi di Thiene.Veniva così trattenuta la patente di guida in via cautelare e dagli accertamenti provvisori presso il nosocomio di Santorso nella mattinata odierna il soggetto risultava positivo ad alcolemia con oltre 2 g/l.