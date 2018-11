35enne massacrato di botte: si cerca gang

Un cittadino marocchino di 35 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato all’ospedale san Bortolo di Vicenza in gravi condizioni, dopo essere stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di individui l’altra notte intorno alle 2 davanti alla parrocchia di San Pietro a Vicenza.

L’uomo, che ha riportato una lesione al polmone, è ricoverato in rianimazione, è stato intubato e le sue condizioni stanno migliorando.

Sull’episodio sta indagando la squadra mobile di Vicenza. Durante la serata il 35enne era stato in alcuni locali del centro ed aveva abusato di alcool, importunando altre persone. Secondo alcune testimonianze è stato visto fuggire da un gruppo di alcuni giovani.

Fuggito da Porta Padova a contrà San Pietro è stato colpito dal gruppo con calci e pugni. Dopo le cure e il ricovero in rianimazione le sue condizioni sono migliorate ed è ora fuori pericolo. Aveva un tasso alcolemico di 1.80.

Privo di documenti, è stato poi identificato ma la polizia non ha divulgato le sue generalità, in attesa delle indagini sull’episodio. Al vaglio immagini di telesorveglianza lungo il percorso della fuga.