35enne in permesso agli arresti domiciliari ruba tonno al supermercato

Aveva un permesso per allontanarsi dalla sua abitazione dove, come disposto dalla Autorità Giudiziaria, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nonostante questo D.A., cittadino serbo di 35 anni, già noto alle forze dall’ordine per reati contro il patrimonio, nella mattinata di ieri si è reso responsabile di un furto all’interno del supermercato di Via Periz.

Proprio durante le ore di permesso il giovane, che doveva comunque comunicare telefonicamente la sua uscita alle forze dell’ordine, non ha ottemperato all’obbligo; dopo aver occultato 12 confezioni di tonno, per un valore di circa 60 euro, nella sua giacca, si è allontanato dal supermercato senza pagare. Ad attenderlo, prima dell’uscita, un dipendente del supermercato che, immediatamente, ha chiamato il 113.

L’autore del furto, condotto in Questura, ha ammesso la sua responsabilità.

Per lui, oltre alla denuncia, immediata è scattata la segnalazione al Tribunale di Sorveglianza.