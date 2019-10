33ma Mostra dei prodotti agroalimentari autunnali dell’Area Berica

“Sarà come sempre una giornata speciale, perché esporre e proporre ai cittadini il meglio dei prodotti del territorio è fondamentale per farli conoscere, ma soprattutto per rafforzare quel rapporto naturale produttore-consumatore che, purtroppo, per troppi anni si era affievolito. Il lavoro di formazione ed informazione svolto da Coldiretti nel territorio, a partire dalle scuole, ma anche attraverso i mercati sta dando i suoi frutti”. Con queste parole la vicepresidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Cristina Zen, illustra entusiasta ciò che ha spinto l’Associazione vicentina maggiormente rappresentativa del mondo agricolo a collaborare in uno degli appuntamenti di riferimento per l’Area Berica, la Mostra dei prodotti agroalimentari autunnali, giunta alla 33a edizione.

Alla giornata prenderanno parte una decina di aziende agricole del territorio, che saranno le protagoniste della Mostra mercato, che proporrà orticole, frutta, farine, vini e degustazioni di insaccati e succhi di frutta, con punte di diamante i succhi di mela e melograno.

Nel centro storico di Noventa Vicentina ci sarà anche un punto informazione dedicato agli agriturismi, per promuovere le strutture di ricezione di Coldiretti e Campagna Amica, nonché i punti Campagna Amica, dove i produttori del Basso Vicentino fanno la vendita diretta delle proprie eccellenze.

Nel corso della giornata, per i più piccoli, saranno a disposizione i tradizionali trattori in miniatura per cimentarsi in una gara tra coetanei, nonché i laboratori didattici che entusiasmano sempre i bambini, ma anche i genitori.