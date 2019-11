31enne ubriaco in pizzeria, insulta titolare, cerca di abbracciare gli agenti di polizia e poi li minaccia

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute in via Medici a Vicenza ieri sera poco prima delle 20 nella pizzeria O Sole Mio, chiamati dalla titolare. La donna lamentava la presenza di un cliente molesto, un 31enne che si era ubriacato all’interno del locale.

Arrivati sul posto gli agenti vi hanno trovato un 31enne, G.M. nato e residente a Roma, completamente ubriaco ad un tavolino con tre bottiglie di birra da 66 cl davanti.

La donna ha raccontato che il giovane aveva chiesto una birra, ma poi si era servito da solo dirigendosi verso il frigo e prendendone altre due. Completamente ubriaco era diventato molesto ed aveva anche risposto in modo poco urbano al fratello della titolare esasperato pronunciando frasi sconce riferite alla sorella.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto ha cercato di abbracciarli ed è diventato via via più aggressivo offendendo e minacciandoli quando questi hanno cercato di identificarlo. E’ stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per minacce a pubblico ufficiale.