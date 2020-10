31enne trovato con marijuana in Riviera Berica, a casa ha una coltivazione

Intervento dei carabinieri di Barbarano Mossano ieri alle 4 di mattina in Riviera Berica. I militari hanno fermato un uomo di 31 anni, S.D.M., nato a Padova e residente a Barbarano Mossano, di professione agricoltore. E’ stato trovato in possesso di 1,2 grammi di marijuana. I militari hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare, recandosi nell’abitazione in cui il 31enne abita con i genitori e vi hanno trovato 8 barattoli contenenti complessivamente 151,6 grammi di marijuana e 7 piante di marijuana alte circa 1,5 mt in prossimità di un campo.

L’uomo è stato denunciato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ha dichiarato ai militari di coltivare la marijuana per fini personali.