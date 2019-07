31enne porta da Rimini a Vicenza un monopattino elettrico a noleggio: beccato grazie al GPS

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Un 31enne di origine moldava residente a Vicenza, iniziali I.Z., è stato denunciato ieri per ricettazione dopo una velocissima operazione di indagine condotta dalle volanti della polizia di Stato della questura berica.

Tutto parte da Rimini, dove era stato rubato un monopattino elettrico del valore di 400 euro, appartenente ad una società riminese che li noleggia. Proprio dalla sede di questa società, gli operatori hanno notato, osservando una postazione PC che gestisce la localizzazione dei monopattini, che uno di questi si stava allontanando ad un’altissima velocità dalla città di Rimini (velocità superiore a quella dei 25 km all’ora che per i codice della strada è il limite stabilito per i monopattini). Non solo, con il GPS hanno segnato l’itinerario che andava da Rimini verso Vicenza.

Compreso che era in atto un furto hanno contattato la polizia e dalla questura di Vicenza gli agenti delle volanti hanno atteso il responsabile dell’azienda prima di intervenire nel punto in cui era indicata la presenza del monopattino. Il mezzo si trovava all’interno di un garage del centro cittadino. Arrivati sul posto, il responsabile con una squadra delle volanti, hanno azionato il sistema d’allarme del monopattino ed hanno potuto verificare che il segnale sonoro arrivava proprio dal garage.

Hanno quindi contattato il proprietario del garage, il quale ha negato ogni responsabilità e ha raccontato di averlo acquistato per 100 euro da un venditore che aveva incontrato a Rimini. E’ stato denunciato per ricettazione, reato più grave, lo ricordiamo, del furto.