31enne evade dai domiciliari, guida senza patente e assicurazione e poi accusa la polizia con dei videoselfie: denuncia e maxi multa

Un 31enne di origine algerina, C.M.A., residente a Vicenza è stato denunciato per evasione nella notte fra domenica e lunedì poco dopo l’1, dopo che gli agenti di Polizia delle volanti hanno verificato il rispetto della detenzione ai domiciliari.

Il giovane, condannato per reati legati allo spaccio, gode della misura alternativa degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi. Non di certo però nelle ore serali e notturne.

Sabato sera gli agenti di polizia si sono recati al suo domicilio e non l’hanno trovato. Dopo molti minuti di attesa l’uomo è arrivato a casa a bordo di una Smart, risultata successivamente di proprietà della compagna italiana e non assicurata. Non solo: è sprovvisto di patente.

L’uomo, dopo essere stato sorpreso, ha iniziato a prendersela con la polizia, tanto da iniziare a scattare video-selfie affermando che la polizia se la sarebbe presa con lui e che in realtà si trovava a casa durante il controllo.

Oltre alla denuncia, gli è stata elevata una sanzione amministrativa superiore ai 5000 euro per la guida senza patente e la mancata assicurazione.