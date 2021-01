30enne ubriaco irrompe nella stazione delle corriere: denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Vicenza hanno denunciato, B.N., marocchino di 30 anni, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo, segnalato da alcuni dipendenti della SVT, nel pomeriggio di ieri ha oltrepassato le barriere di accesso all’area utenti, sprovvisto del biglietto ed importunando alcuni dipendenti e alcuni viaggiatori.

Le Volanti, intervenute prontamente, hanno subito individuato il soggetto che, in evidente stato di ebbrezza, ha fornito spiegazioni poco conviventi sulla sua presenza all’interno della stazione.

L’uomo, infatti, residente a Lugo di Vicenza, è risultato già inosservante all’avviso orale del Questore di Vicenza. Non solo: da un controllo più approfondito, è emerso che il soggetto deteneva, nella tasca della giacca, 2 grammi di marijuana.

Pertanto è stato segnalato sulla base di quanto previsto dall’art. 75 del DPR 309/90 e sanzionato perché allontanatosi, senza giustificato motivo, dal comune di residenza, violando così le restrizioni vigenti in materia di contenimento COVID-19.