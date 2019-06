30enne ricercato arrestato a Vicenza

Durante un’operazione di controllo della polizia di Stato di Vicenza, coadiuvata dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova e tre equipaggi forniti del sistema di controllo veicolare Mercurio, è stato fermato ieri alle 9.30 in zona Industriale a Vicenza un 30enne albanese, condannato qualche mese fa, latitante e quindi ricercato.

Gli agenti vedendo una Jaguar sospetta con tre individui a bordo l’hanno fermata. Alla guida il giovane senza patente e a bordo due donne moldave, madre e figlia, la prima nota per attività di meretricio.

Il 30enne è Majus XHIHANI Marjus arrestato nell’ottobre del 2018 a Rovigo per furto in un bar gestito da proprietari cinesi. Era stato denunciato in concorso con altre persone. Andato a processo e sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora a Ferrara, non aveva rispettato le prescrizioni e si era dato alla macchia. Il giudice della Corte d’Appello di Venezia aveva disposto la custodia cautelare in carcere a dicembre. A marzo poi era stato condannato in contumacia per furto e ricettazione.

L’auto, una jaguar vecchio tipo, risultava intestata ad una cittadina italiana di Vicenza, dove l’uomo ha riferito di essere ora domiciliato. E’ stato condotto al carcere di San Pio X.