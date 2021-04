29enne agli arresti domiciliari passeggia in centro: arrestato

Intervento degli agenti delle volanti della questura di Vicenza ieri pomeriggio in via XX Settembre per un diverbio in strada.

Giunti sul posto, dopo aver preso atto che uno dei due soggetti coinvolti nella lite si era allontanato, gli agenti hanno proceduto a raccogliere ulteriori testimonianze.

In una macelleria situata nei pressi dell’intervento, i poliziotti hanno notato che un cliente, alla vista della volante, cercava di allontanarsi frettolosamente.

Al fine di appurare un suo probabile coinvolgimento nel diverbio poco prima segnalato al 113, gli Agenti lo hanno fermato per identificarlo. L’uomo, però, pur declinando le generalità, non aveva con sé alcun documento e, pertanto, è stato condotto in Questura per accertarne la compiuta identità.

Qui, al termine delle procedure, è emersa a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari, palesemente violata.

Interrogato a riguardo, M.A., tunisino del 92, ha risposto dicendo che avrebbe dovuto recarsi dal suo avvocato per un appuntamento; circostanza questa smentita direttamente dal legale contattato dagli Operatori di Polizia.

Alla luce, quindi, della palese violazione della misura, l’umo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della A.G. per la celebrazione della convalida dell’arresto prevista oggi.