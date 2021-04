26enne arrestato per spaccio

Intervento dei carabinieri del Norm di Vicenza ieri nel tardo pomeriggio in via Parini. il 26ebbe Salja Emrah, serbo residente a Vicenza e regolare in Italia, alla vista dei militari avrebbe tentato di dileguarsi. E’ stato però fermato dai carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandogli addosso 5 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 15,6 grammi. Ne è seguita una perquisizione domiciliare nella sua abitazione in via Monsignor Onisto, dove sono stati trovati altri 25 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento di dosi. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Vicenza in attesa del processo per direttissima.