25enne fuori di sé crea parapiglia in viale Verona

Ieri sera sono giunte al 113 telefonate di utenti che segnalavano la presenza molesta di un individuo che, in evidente stato di alterazione, barcollante, creava problemi al flusso veicolare in transito in Viale Verona.

Si tratta di K.M., cittadino senegalese di 25 anni, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Giunta sul posto la Volante procedeva alla identificazione del soggetto che da subito, e senza motivo, inveiva contro gli Operatori.

Gli Agenti, che non senza difficoltà, lo hanno allontanato dalla sede stradale, hanno deferito alla A.G. l’uomo che, durante il controllo, ha opposto una energica quanto immotivata resistenza. La sua condotta, infatti, lo esponeva ad un elevato pericolo in considerazione del suo stato di alterazione e della sua incapacità di schivare le auto in transito. Nonostante ciò, invitato a spiegare le ragioni del suo comportamento, dopo essersi rifiutato di fornire le generalità, si è opposto al suo accompagnamento in Questura.

All’interno della vettura di servizio, inoltre, ha più volte cercato di danneggiare l’abitacolo ma senza riuscirvi.