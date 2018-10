25enne con pistola a biglie in giro per la città, dieci giorni fa sparò in pizzeria

Torna alla ribalta il giovane vicentino B.M., 25enne residente in Strada Casale a Vicenza che dieci giorni venne denunciato per porto abusivo d’armi dopo aver esploso alcuni colpi con una pistola scacciacani all’esterno della pizzeria Belvedere, sempre in Strada Casale (LEGGI L’ARTICOLO).

Domenica pomeriggio alle ore 16 alcuni passanti allarmati hanno chiamato la Polizia Locale di Vicenza dopo averlo notato all’angolo fra via Torino e via Genova mentre impugnava una pistola.

I vigili sono arrivati sul posto avvicinandosi al soggetto ed hanno subito chiamato la Polizia di Stato riferendo che il giovane, molto agitato nascondeva una pistola. Sul posto sono intervenute quindi due volanti della Polizia e gli agenti lo hanno avvicinato.

Il giovane ha quindi esibito la pistola dicendo di volerla consegnare. E’ stato immobilizzato contro il muro e quella che sembrava una Colt 911 gli è stata sottratta. Si trattava in realtà di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, ma comunque pericolosa perché caricata con 6 biglie di ferro con diametro di mezzo centimetro che, se sparate a breve distanza, possono ferire una persona.

Il 25enne versava in stato di alterazione alcolica e, dopo aver scagliato a terra una bottiglia di birra ha insultato gli agenti di Polizia urlando loro: “Porci di merda vi ammazzo tutti, vi scanno come maiali!”. Perquisito, è stato trovato in possesso di 1,57 grammi di marijuana.

B.M. è stato denunciato quindi per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale, segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e sanzionato per ubriachezza.

Alla perquisizione personale è seguita anche una perquisizione alla sua abitazione. Il giovane, infatti, aveva urlato ai poliziotti “Potete togliermi la pistola ne ho altre 100”. In casa non deteneva vere e proprie armi, ma sono state trovate alcune pistole giocattolo o softair e altri oggetti atti ad offendere