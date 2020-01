25enne aggredito da giovane in bici

Un ragazzo di 25 anni di nazionalità serba, ha sporto denuncia in questura dopo essere stato aggredito da un individuo lungo via Quadri. L’episodio risale a sabato 25 gennaio alle 15.40. Il giovane stava camminando lungo la via quando un individuo a bordo di una bicicletta che procedeva sulla stessa direzione, gli è andato addosso. Racconta di aver sentito qualcuno che afferrava e strattonava il suo zaino.

Ne è nata una discussione nella quale l’individuo in bici lo ha aggredito, dicendogli di averlo avvertito diverse volte di spostarsi. La discussione è degenerata e il soggetto in bici, descritto come giovane di circa 20 anni e proveniente dall’Est Europa, gli ha sferrato un pugno e lo ha successivamente colpito con una bomboletta che aveva estratto dallo zaino, per poi allontanarsi facendo perdere le tracce.