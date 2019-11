25 novembre, iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che sarà celebrata con un fitto calendario di iniziative curate dall’ufficio Pari opportunità del Comune di Vicenza in collaborazione con numerose associazioni femminili del territorio.

Dall’8 novembre all’1 dicembre sarà possibile assistere a spettacoli teatrali e concerti, partecipare a tavole rotonde, ad eventi sportivi, presentazione di libri, visitare mostre con un unico filo conduttore: la riflessione sul tema della violenza alle donne. La gran parte degli appuntamenti sono ad ingresso libero oppure prevedono la raccolta di offerte per sostenere progetti specifici.

Il programma è stato presentato in sala Stucchi a Palazzo Trissino dall’assessore alle risorse umane con delega alle pari opportunità Valeria Porelli e dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto.

Saranno presenti, inoltre, le componenti della consulta per le politiche di genere, Caterina Soprana, presidente della quarta Commissione consiliare Sviluppo economico e attività culturali, Jacopo Maltauro, presidente della Commissione consiliare diritti e pari opportunità.

“Il Comune di Vicenza celebra questa importante giornata con un fitto calendario di iniziative di vario genere, di natura convegnistica, artistica e sportiva, alcune consolidate altre invece vere e proprie novità, in collaborazione con le associazioni femminili del territorio – ha esordito l’assessore alle risorse umane con delega alle pari opportunità Valeria Porelli -. Ringrazio le componenti della consulta che si impegnano durante tutto l’anno, non solo in occasione del 25 novembre, per mantenere viva l’attenzione sul tema della violenza di genere e delle altre forme di violenza, coinvolgendo anche gli studenti. Quest’anno abbiamo un manifesto con una grafica d’effetto particolarmente rappresentativa”.

“Le proposte che si articoleranno tra l’8 novembre e l’1 dicembre hanno l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su alcuni temi importanti tra cui i minori e la dipendenza affettiva – ha detto il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. Fondamentale diventa la collaborazione con le associazioni del territorio per creare una rete di servizi e ottenere risultati ottimali”.

“Il 26 novembre alle 20.45 (con replica per le scuole il 27 mattina alle 10) al Teatro Astra si svolgerà lo spettacolo “Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino”, momento importante all’interno del progetto di Educazione alla legalità, promosso dal Comune di Vicenza, ma che ben si inserisce nel programma che novembre dedica al contrasto alla violenza sulla donna – ha spiegato Caterina Soprana, presidente della quarta Commissione consiliare Sviluppo economico e attività culturali -. Celebra infatti una figura femminile che alla legalità e al rispetto dei valori fondamentali ad essa legati aveva scelto di dedicare la sua vita, pur con tutte le difficoltà di essere donna in un contesto lavorativo a netta prevalenza maschile. Ci era riuscita con coraggio, e le fu affidato un incarico ad altissimo rischio, per il quale forse, i suoi 23 anni erano davvero pochi. Una rappresentazione che racconta una vita spezzata e un pezzo di storia che nessuno dovrebbe dimenticare. Sotto forma di monologo, intenso e ben recitato, lo spettacolo è gratuito ed è adatto anche al pubblico adolescente, per l’equilibrio con cui è narrato e per la forza dei valori che trasmette”.

“Il delicato tema della violenza alle donne tocca inevitabilmente anche il mondo giovanile che ha bisogno di sostengo e proposte per comprendere che certe situazioni non devono accadere – ha concluso Jacopo Maltauro, presidente della Commissione consiliare diritti e pari opportunità -. Da questo fitto calendario si vede come l’interdisciplinarietà dei temi evidenziano che la donna è sempre più una risorsa fondamentale per la società”.

Sono due gli appuntamenti cuore dell’iniziativa, che si ripetono ogni anno e che sono sempre molto sentiti e partecipati.

Con la Marcia silenziosa di sabato 23 novembre, con partenza alle 15.30 da Campo Marzo e arrivo in piazza Biade, a cura dell’Associazione Donne Medico della Provincia di Vicenza, dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vicenza, della Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza e del Centro antiviolenza comunale di Vicenza, verranno ricordate – senza parole – le vittime che parlano tutte le lingue del mondo. A conclusione della marcia seguirà un flash mob.

Attraverso lo sport sarà possibile poi dare un segnale di stop alla violenza. Domenica 24 novembre, con partenza da piazza San Lorenzo alle 10 e arrivo alle 12 nello stesso luogo, Women in run promuovono “Vicenza di corsa contro la violenza”: 10 chilometri di corsa e 5 chilometri di camminata o corsa per le vie del centro. Per partecipare è prevista un’offerta libera a favore dell’Associazione “DonnachiamaDonna” che gestisce il Centro Anti Violenza.

Venerdì 8 novembre dalle 20.30 alle 23.30

Sala Conferenze Chiostri Santa Corona – contra’ Santa Corona

Convegno “i bambini strappati”

In questi tempi le famiglie sono in difficoltà sia economiche che affettive. Ci sono bambini che vengono allontanati momentaneamente o definitivamente dai genitori perchè le istituzioni giudicano i genitori non sufficienti e i decreti d’urgenza, quindi senza filtro, riempiono le case accoglienza viste come la “soluzione migliore”. Rispondere come individui a questo disastro del Sistema è difficile. Non ci sono risposte individuali sufficienti: non è una risposta isolarsi; non è una risposta sperare di non essere toccati.

Con questo incontro si vuole non solo informare, ma anche riflettere insieme, proporre possibili soluzioni, guardarci e renderci conto che non siamo soli, che questi problemi non sono i “nostri problemi”, ma riguardano una collettività.

Moderatore: dott.ssa Emanuela Natoli – Presidente Movimentiamoci Vicenza

Relatori:

Maurizio Tortorella, vice Direttore settimanale Panorama autore di “Bibbiano e dintorni”

avv. Francesco Morcavallo, ex Giudice del Tribunale dei minori di Bologna

avv. Cristina Franceschini, Presidente di “Finalmente liberi” onlus di Verona

Francesco Borgonovo giornalista del quotidiano “La Verità”

Antonia Murgo, Psicologa, Psicoterapeuta, esperta di comunicazione

dott.ssa Maria Salandra Viale, Assistente Sociale

Ingresso libero

Segreteria organizzativa: movimentiamoci@gmail.com

Sabato 9 novembre 2019 dalle 9 alle 12

Centro Culturale San Paolo – viale Ferrarin 30, Vicenza

Convegno “Bulli … bulle? Un’indagine”.

Il Forum delle associazioni femminili vicentine presenta il suo lavoro dell’ultimo anno: un’indagine sul bullismo nel vicentino. Che cosa è emerso da questa ricerca sul campo, che ha coinvolto ragazzi dai 13 ai 18/20 anni e che per molti versi lascia senza fiato? L’obiettivo del Forum era quello di verificare se ci fosse una questione di genere legata al bullismo, in altre parole, se maschi e femmine lo percepiscono e soprattutto lo vivono in maniera differente. L’indagine è stata realizzata attraverso un percorso nuovo rispetto al passato, ascoltando innanzitutto i ragazzi e i giovani stessi prima di confrontarsi con il parere degli esperti in materia. Centinaia di ragazzi e ragazze di quattro Istituti superiori della città e partecipanti a gruppi informali di sei Comuni vicentini sono stati interpellati per raccogliere le loro esperienze, motivazioni, percezioni: hanno risposto a dei questionari, redatti da esperti, che assicuravano loro l’anonimato, senza il timore di venire individuati come vittime o come bulli.

Relatori:

sr. Maria Grazia Piazza (sociologa)

dott.ssa Maria Luisa Quadri (psicoterapeuta)

don Giuseppe Gobbo (presidente Progetto Zattera blu).

Le riflessioni saranno intercalate da spezzoni tratti dalla pièce teatrale “Un sogno per non avere paura di…”, degli studenti dell’Istituto “G. Chilesotti” di Thiene che hanno portato sul palco le loro storie di bullismo.

Saranno presenti alcune classi scolastiche, insegnanti, animatori ed operatori nell’ambito socio-educativo ai quali si rivolge.

Aperto a tutta la cittadinanza.

Info: www.presdonna.it

Sabato 9 e 30 novembre 2019 dalle 14.30 alle 19.30

Chiostri Santa Corona – contra’ Santa Corona

Seminario “Dipendenza affettiva: riconoscerla e affrontarla”

Moderatrice Elisa Santucci – giornalista

Introduzione al tema Viviana Olivieri Consigliera Direttivo Veneto AIF

9 novembre 2019

Dalla dipendenza affettiva alla violenza. La rete dei servizi

Apertura convegno e saluti Assessore Pari Opportunità Valeria Porelli, Vicesindaco e Assessore Politiche Sociali e Famiglia Matteo Tosetto

Relatori:

Giuseppe Cuoghi, psicologo Presidente Associazione Indipendenze

Chiara Farisato, psicologa psicoterapeuta, centro di psicoterapia Cairoli

Paola Baglioni, Assistente Sociale del Comune di Vicenza

Piera Moro, psicologa, psicoterapeuta Villaggio SOS Vicenza

Stefano De Carli, psicologo, psicoterapeuta AULSS 8 Berica Vicenza

Roberto Minervini, IPA Vicenza, Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Maria Zatti, Associazione Donna chiama Donna

Sara Gini, Telefono rosa

30 novembre 2019

Dipendenza affettiva: riconoscerla e affrontarla

Relatori:

Lara Sciscio, psicologa psicoterapeuta, Centro di psicoterapia Cairoli

Chiara Farisato, psicologa psicoterapeuta, centro di psicoterapia Cairoli

Igino Bozzetto, psicologo psicoterapeuta, didatta del Centro milanese di terapia della famiglia

Annalisa Sale, psichiatra CSM Aulss 8 Berica Vicenza

Marika Giollo, psicologa psicoterapeuta neuropsicologiavicenza.it

Olimpia Degni, psicologa psicoterapeuta, Presidente associazione Artemides

Ingresso libero – gradita la prenotazione

Segreteria organizzativa “Associazione Indipendenze”, tel. +3713230683 – info@indipendenze.com

Mercoledì 13 novembre 2019 ore 20.30

Centro Civico della Circoscrizione n. 4 – via Turra, 70 Vicenza

“Amicizia fra donne? Risorsa preziosa….con qualche sfida”

Evento organizzato da Moica, Movimento Italiano Casalinghe

Insieme si vedrà come l’amicizia può contribuire a crescere in autostima e resilienza, fattori indispensabili ad evitare o ad uscire da relazioni di sottomissioni o violenza.

Relatrice

dott ssa Patrizia Garbin psicologa e psicoterapeuta

Ingresso libero

Info MOICA cel. 348.4610410

Venerdì 22 novembre 2019 dalle ore 20.30

Teatro Astra – contra’ Barche, 55 Vicenza

Radicate modernità presenta: “Madri”

Con Eleonora Fontana e Sara Favero

Interpretata dal gruppo Radicate Modernità. Testo di Raffaella Calgaro Associazione Soroptimist.

Le condizioni della donna e della maternità attraverso epoche e spazi tra loro lontani ma accomunati dal vissuto femminile che diventa forza e voce contro le violenze che segnano le esistenze umane.

Entrata libera

Segreteria informativa: annamaria.peretti@gmail.com

Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 15,30 alle ore 16,30,

Ritrovo alle ore 15,30 Esedra Campo Marzo e arrivo in Piazza Biade alle ore 16,30 circa.

“Marcia silenziosa”

L’associazione Donne medico della Provincia di Vicenza, la Consulta per le politiche di genere del Comune di Vicenza, il centro antiviolenza comunale di Vicenza organizzano una marcia silenziosa.

La violenza sulle donne non ha tempo né confini. Le vittime non parlano solo la nostra lingua, ma tutte le lingue del mondo. Le ricordiamo senza altre parole.

Percorso della marcia: esedra di Campo Marzo, Viale Roma, Porta Castello….

Alla conclusione della marcia flash mob.

Partecipazione libera – portare un fiore o un foulard rosso.

Segreteria informativa: assessore.risorseumane@comune.vicenza.it

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 17,00

Chiostri Santa Corona – contra’ Santa Corona

Presentazione del libro “Crescere uomini”

Le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo – di Monica Lanfranco.

Introduce Marina Bergamin – dialoga con l’autrice Antonella Cunico

Entrata libera

Segreteria informativa: Cgil tel. 0444/564844 oppure 3481501362

Domenica 24 novembre 2019 dalle 10.00 alle 12.00

Piazza San Lorenzo, Vicenza – Partenza e arrivo

WIRun 2019 flash-mob “Vicenza di corsa contro la violenza”

Le WIR (acronimo di WOMEN IN RUN) sono un network di runner con l’obiettivo di condividere allenamenti, eventi di beneficenza e solidarietà con donne vittime di violenza. Combattono la violenza con l’unica arma che hanno a disposizione: la loro passione per la corsa.

Evento sportivo, ludico-motorio. Percorso di 10 km di corsa e di 5 km di camminata/corsa per le vie del centro, per sostenere concretamente il CeAv (Centro comunale Antiviolenza di Vicenza)

Suddivisione in gruppi, guidati da WIRangels e WIR in base all’andatura.

Dress code: maglietta fucsia per le donne e rossa per gli uomini.

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia

Partecipazione: offerta libera per raccolta fondi a favore dell’Associazione “DONNA chiama DONNA” , che gestisce il Centro Anti Violenza (CeAV)

Info: womeninrunvicenza@gmail.com / Pagina Facebook: Women In Run Vicenza

Da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019

da martedì a giovedì dalle 14.00 alle 18.30

da venerdì a domenica dalle 10 alle 18.30

lunedì 25 novembre: inaugurazione alle 18.30

Palazzo Cordellina – contra’ Riale

OBIETTIVI VIOLENTI 2.0 – Mostra fotografica a cura del Digital club Vicenza

La mostra, attraverso i suoi scatti, mette al centro dell’attenzione la violenza dell’uomo nei confronti della donna. Un tema purtroppo sempre attuale per il quale è necessario educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata di uomini e donne nella società, informare e sensibilizzare. La mostra ha l’obiettivo di approfondire le cause che spingono l’uomo a commettere atti di disumana efferatezza attraverso l’analisi di alcune delle possibili cause scatenanti la violenza stessa.

Ingresso libero

Segreteria informativa cel. 3493656422 – email: fabiomattiolo.foto@libero.it

Giovedì 28 novembre 2019 ore 20.45

Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Niente cambia se non cambia niente – concerto con l’Ensamble NEUMA dei giovani musicisti vicentini.

La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Vicenza, la Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vicenza presentano un concerto dell’Orchestra Giovanile vicentina che offrità un repertorio di musiche tratte da film e musica classica:

Pavane op.50. G. Faure’

Pavane pour une infante defunte. M. Ravel

Medley la vita e’ bella. N. Piovani

Gabriel’s oboe. E. Morricone

Can you feelthe love tonight. E. John

C’era una volta il west. E. Morricone

La la land. J. Hurwitz

Pearl harbor. H. Zimmer

Balla coi lupi. J. Barry

Entrata Libera