25 aprile, la campagna direttamente a casa con Campagna Amica

Quarantena sì, ma le maglie cominciano ad allargarsi, in vista del 4 maggio, data in cui il lockdown potrebbe concludersi, almeno per alcuni settori. In attesa di certezze, ciò che è invece sicuro è che domani, sabato 25 maggio i vicentini potranno fare picnic e barbecue nel giardino di casa.

Nel rispetto delle ordinanze, secondo le regole del buon vicinato, in base ai regolamenti condominiali in terrazza o sul balcone, negli spazi verdi di proprietà, naturalmente evitando gli assembramenti, sarà possibile ricreare l’atmosfera di una giornata all’aria aperta ai tempi del Coronavirus.

“Venticinque cuochi contadini degli agriturismi di Terranostra – Campagna Amica sono già al lavoro – spiega Riccardo Lotto, presidente provinciale di Terranostra – per preparare il tradizionale menù della gita fuori porta: grigliata mista, polenta e patate arrosto e, nell’agribag, frittate con erbette, asparagi e uova, pochetta ed il succulento spiego”.

Il coronavirus ha segnato due settori importanti per l’economia agricola: l’agriturismo, che registra perdite a livello regionale per 30milioni di euro nei tre mesi clou della stagione e l’azzeramento dei bilanci delle imprese florovivaistiche, con la chiusura di garden e serre in piena concentrazione produttiva.

Il Coronavirus ha duramente provato il settore agrituristico, ma gli operatori hanno saputo riorganizzarsi, pensando alle consegne a domicilio. Così è stato nel periodo pasquale, in cui sono stati consegnati oltre 1500 pasti a domicilio nella provincia di Vicenza. “Un buon risultato, quello del periodo pasquale – aggiunge il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – frutto del lavoro di oltre 70 cuochi contadini veneti, che hanno preparato 3500 pasti a km zero”.

La rete di solidarietà familiare è stata rivista, ma i nonni restano i protagonisti indiscussi della generosità. “Gli ordini online sono caratterizzati dai regali dei nonni per i nipoti, dei figli per i genitori, perché il cibo è un dono buono per tutti” conclude Lotto.