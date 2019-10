24enne residente nel Vicentino espulso per terrorismo

Un cittadino marocchino di 24 anni, Oussama Alouani, domiciliato a Thiene è stato espulso dal Paese per terrorismo. Il giovane rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale poiché aveva manifestato il proprio odio per le istituzioni italiane. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Vicenza’. Alouani si è reso protagonista di una serie di reati dal 2015: minacce, porto ingiustificato di armi, lesioni e rapina, ubriachezza molesta, droga, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’espulsione è avvenuta in seguito alle indagini della Digos della Questura di Vicenza, con provvedimento amministrativo d’urgenza del Ministero degli Interni. Aveva anche minacciato di far esplodere una bomba in questura. Il suo profilo corrisponderebbe a quello di molti giovani nordafricani che hanno compiuto attentati in Francia e Belgio. Imbarcato su un aereo per il Marocco e consegnato alle autorità di quel Paese, non potrà tornare in Italia per i prossimi 10 anni.