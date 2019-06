24 ubriaco semina il panico a bordo di una Nissan e rischia di travolgere un assessore

Momenti di paura in centro a Thiene domenica poco dopo le 17. Un giovane completante ubriaco ha seminato il panico e molti cittadini hanno chiamato la polizia locale finché è stato fermato, prima di ferire seriamente qualcuno. Tutto inizia in via San Gaetano. Una donna a bordo di una Giulietta, si era fermata prima delle strisce per fare attraversare i pedoni, ed è stata tamponata da una Nissan NOTE.

Il conducente della Nissan, anziché scusarsi, iniziava ad inveire contro la conducente della Giulietta, per poi allontanarsi frettolosamente. La donna ha chiamato la polizia locale, fornendo la targa e le caratteristiche del soggetto, tra le quali spiccava una vistosa ferita al volto.

Successivamente molti cittadini hanno tempestato la centrale operativa di comunicazioni circa le evoluzioni altamente pericolose dell’autovettura in questione nel centro storico di Thiene, via Fogazzaro, piazza Montello, ecc….

In varie occasioni l’autovettura aveva colliso contro cordoli e marciapiedi, zig-zagando, provocando lo scoppio di pneumatico e la rottura dei cerchioni. Le pattuglie della polizia locale già allertate per la ricerca del soggetto, verificavano la posizione dell’autovettura anche attraverso i varchi elettronici di lettura targhe. In particolare, constatando che l’autovettura era appena transitata al varco di via Cappuccini, una pattuglia si recava sul posto e constatava che che l’autovettura era fuoriuscita di strada, sul marciapiede. Subito un motociclista avvertiva gli Agenti del fatto che un uomo era scappato inseguito da una persona in transito.

Poco dopo venivano raggiunti il conducente fuggitivo ed il suo inseguitore, che si qualificava come Assistente Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Vicenza, nella circostanza fuori servizio. L’Assistente Capo, assistendo alla fuoriuscita, aveva invitato il conducente ad attendere l’arrivo della polizia locale, ma questi era scappato e lo aveva pertanto inseguito. Con molta fatica si riusciva a bloccare il conducente, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che veniva accompagnato in comando dove veniva prelevato da ambulanza 118. Quindi è stato ricoverato.

Successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il giovane, un 24enne residente nella Valle dell’Agno, già il venerdì precedente era andato in escandescenza a seguito di assunzione di superalcolici, ed era stato bloccato dall’intervento congiunto di 118 e carabinieri.

Si appurava quindi che nel pomeriggio di domenica si era impossessato della chiave dell’autovettura Nissan NOTE, senza il consenso della proprietaria, una conoscente del medesimo, e che aveva assunto superalcolici per poi rendersi responsabile di un pomeriggio di paura nelle strade di Thiene. Ironia della sorte, solo il 30 maggio gli era stata restituita la Patente di guida.

Preziosa anche la testimonianza dell’Assessore Alberto SAMPERI, che si è visto sfiorare in centro dall’autovettura impazzita.

A seguito di quanto sopra, il medesimo verrà proposto all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione di idonea misura di sicurezza, al fine di impedire che il soggetto crei ulteriori pericoli.

Il 24enne è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga (la conducente dell’autovettura Giulietta non ha riportato lesioni e per tale motivo non è stato possibile procedere all’arresto) e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre sarà destinatario di verbali per le varie infrazioni al codice della strada.