23enne di Arzignano investita da un treno perde la vita

Sono in corso verifiche per capire il perché una 23 enne di Arzignano (di cui si conoscono solo le iniziali: C.D.) si trovasse lungo i binari della linea Venezia-Udine, vicino alla stazione di Mogliano Veneto. La giovane ieri pomeriggio alle 14.20 è stata travolta da un treno in transito a velocità sostenuta (il regionale 16787 diretto da Treviso verso Mogliano). Sul posto il Suem, la Polfer, i vigili del fuoco e i tecnici di RFI. La ragazza era stata vista da alcuni operai che lavoravano in un cantiere vicino. E’ probabile che abbia avuto accesso ai binari da una strada sterrata in prossimità della ferrovia.