22mila euro di multa a un bar di Schio

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che il giorno 24 maggio scorso hanno collaborato con i militari della Compagnia di Schio durante i controlli effettuati, tra l’altro, al “Bar Le Fontane”, hanno terminato le loro indagini. Ecco i risultati.

F.S., nata in Romania cl. 1968, nella sua qualità di titolare firmatario della ditta individuale, ma di fatto socia all’interno della società, è stata deferita per falsità in concorso in scrittura privata in quanto ha provveduto a sottoscrivere dopo che era stato effettuato l’accesso ispettivo (24 maggio 2019), in data 28 maggio 2019, il progetto formativo inerente al contratto di tirocinio riportante data antecedente , omessa nomina rspp , omessa nomina medico competente per la sorveglianza sanitaria obbligatoria , mancanza dei requisiti minimi all’interno del documento di valutazione dei rischi , omessa formazione ai lavoratori , omessa formazione in materia di salute e sicurezza , omessa designazione addetti emergenze , mancata valutazione del piano di evacuazione ed emergenza , mancata cartellonistica riportante la portata massima delle scaffalature , mancata valutazione del rischio elettrico , mancata installazione cartellonistica antinfortunistica , mancato accertamento preventivo e periodico da attuarsi a carico dei lavoratori notturni.

L.Z., nata in Romania cl. 1968, nella sua qualità di lavoratrice dipendente, ma di fatto socia alla pari con F.S., deferita per gli stessi reati.

D.A.P., nata a Schio, 58 anni, nella sua qualità di consulente del lavoro della ditta “Bar Le Fontane”, è stata invece denunciata per falsità in concorso in scrittura privata in quanto ha provveduto a sottoscrivere dopo che era stato effettuato l’accesso ispettivo (24 maggio 2019), in data 28 maggio 2019, il progetto formativo inerente al contratto di tirocinio riportante data antecedente.

R.Z.D., nata in Romania, 20 anni, nella sua qualità di lavoratrice dipendente presso la ditta individuale “Bar Le Fontane”, è stata deferita anche lei per lo stesso reato.

Sono state contestate ammende pari a 17.370 euro, violazioni amministrative in materia di lavoro per 5.816 euro e recuperati contributi e premi per un ammontare di 430 euro.