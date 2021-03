22enne vicentino nei guai: trovato con droga in un controllo anti-covid

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel primo pomeriggio di martedì 30 marzo i carabinieri della Tenenza Carabinieri di Monteccchio Maggiore hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M. S. di vicentino classe ’99 residente in Altavilla.

I militari impegnati in puntuali controlli alla circolazione stradale ed al rispetto delle normative anti COVID 19, in Via degli Aceri, Sovizzo, hanno proceduto al controllo di M.S. a bordo del proprio autoveicolo.

Nel corso del controllo il ragazzo ha iniziato a manifestare forte nervosismo assumendo atteggiamenti evasivi. I militari, percepito lo stato di nervosismo e di disagio, hanno perquisito l’auto.

E’ stato trovato in possesso di 14,7 gr di marijuana contenuti all’interno di un barattolo in vetro e di € 900,00, verosimilmente provento di illecita attività.

Il tutto è stato sequestrato e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Vicenza opportunamente informata degli elementi raccolti e di quanto praticato dai militari della Tenenza di Montecchio Maggiore.