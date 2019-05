22enne ubriaco si schianta in viale della Pace: illeso e denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un giovane è stato denunciato la scorsa notte dalla Polizia di Stato poco dopo le 2. Una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato stava infatti transitando in viale della Pace in direzione del centro città e gli agenti hanno notato una Renault Clio fortemente danneggiata, uscita di strada all’altezza dell’incrocio con viale Trissino.

Hanno notato anche che il conducente si trovava in piedi vicino al veicolo, fortunatamente illeso. Il 22enne, Z.L. residente a Grumolo delle Abbadesse, ha raccontato che, dopo aver percorso viale Trissino, ha perso controllo dell’auto per l’alta velocità, invadendo la carreggiata opposta per finire contro muretto di cinta e abbattere un lampione.

Gli agenti hanno però notato il suo stato di alterazione alcolica e l’hanno sottoposto all’alcoltest, che ha rilevato una presenza nel sangue di 1,36 mg/l, ben oltre il limite di 50 stabilito dal codice della strada.

Si è proceduto quindi con il ritiro della patente e l’affidamento in custodia del veicolo oltre che con una denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Il giovane era anche sprovvisto della carta di circolazione e stava procedendo oltre il limite di velocità ed è stato quindi multato.