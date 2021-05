22enne ubriaco sfonda zanzariera e ruba gioielli

Un 22enne ieri sera alle 20 si è introdotto in un’abitazione nei pressi di Piazza Scamozzi a Vicenza dopo aver sfondato la zanzariera di una finestra lanciandovi contro un sasso.

Il giovane è stato scoperto dai proprietari che non si erano resi conto del furto, era stato allontanato.

Alcuni minuti dopo, dopo aver contattato la Questura che ha inviato sul posto una pattuglia delle Volanti, un vicino di casa delle vittime ha segnalato agli agenti il sospetto che si aggirava proprio nei pressi del luogo del furto.

S.V.F, classe 99, italiano di origini ucraine, è stato immobilizzato e condotto in Questura.

Qui, visibilmente alterato a causa dello stato di ubriachezza, è stato sottoposto a perquisizione; nelle sue tasche tutti i monili sottratti alle vittime.

Il reo, denunciato in stato di libertà per furto aggravato, è stato anche sanzionato per lo stato di ubriachezza e per il mancato uso dei dispositivi di protezione