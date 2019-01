22enne si allontana da casa per togliersi la vita: dramma evitato grazie ai Carabinieri

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno rintracciato un ragazzo di Dueville che, inaspettatamente, aveva abbandonato la casa dei genitori lasciando presagire di voler portare a termine gesti irreparabili per la propria incolumità.

Il giovane 22enne, che probabilmente stava affrontando un momento personale difficile, è stato trovato grazie alle possibilità offerte dalla moderna tecnologia satellitare attivate dai militari della Tenenza CC di Dueville grazie alla rapida reazione e piena collaborazione dei genitori che temevano per il loro ragazzo.

Il giovane è stato rintracciato lungo le vie di Piovene Rocchette, a bordo della propria auto e, ai Carabinieri intervenuti, è apparso in stato confusionale. Quando è stato avvicinato dai militari dell’Arma, questi ultimi hanno cercato per cercare di stabilire un dialogo finalizzato a comprendere le motivazioni che lo avevano spinto ad allontanarsi dai propri cari in tal modo. Il 22enne ha confermato i propri intenti autolesionistici ed i carabinieri di pattuglia hanno allertato immediatamente il SUEM 118 per ricevere supporto medico–psicologico cercando nel contempo di distrarlo, colloquiando con lui per stemperare le volontà che aveva espresso.

L’arrivo dei sanitari ha permesso di portare l’assistenza medico sanitaria che il caso richiedeva ed il ragazzo, volontariamente, ha deciso di seguire i medici intervenuti in ospedale per le cure del caso.