22enne non dà la precedenza a motorino: 65enne finisce all’ospedale

Stamane alle 9, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Veneto all’incrocio della rotatoria con via dell’Industria di Schio, per il rilievo di un incidente stradale fra un’auto e un ciclomotore. Un ventiduenne, alla guida di una Ford Mondeo, proveniente da via Veneto si immetteva in via dell’Industria senza dare la precedenza a un ciclomotore condotto da una sessantaquattrenne che stava percorrenedo via dell’Industria con direzione Schio centro. Ad avere la peggio quest’ultima, che veniva soccorsa da ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non appaiono gravi. Il conducente dell’autovettura veniva sanzionato amministrativamente per la mancata precedenza con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.