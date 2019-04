22enne investe donna: fratturati gli arti

Oggi pomeriggio alle 14.40 nel Comune di Carrè all’incrocio fra via Cà Magra e Via Fattecca, E.M. un 22enne residente a Chiuppano, conducente del veicolo Alfa Romeo, proveniente da Zugliano con direzione Carrè, per cause in corso di accertamento, ha investito una donna che stava attraversando la strada. La signora S.C. di 58 anni residente a Carrè, a seguito dell’impatto, è caduta nell’adiacente fossato.

E’ stata immediatamente soccorsa dall’automobilista e da altri testimoni. Sul posto è intervenuto il SUEM 118 che ha trasportato la donna all’ospedale di Santorso in codice giallo con presunta frattura agli arti inferiori.Interveniva altresì, per i rilievi del sinistro, una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.