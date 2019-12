22enne denunciato per spaccio

I militari della Stazione di Piovene Rocchette, a conclusione di un’attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato il 22enne C.P., nato in Moldavia, con precedenti di polizia.

Nel corso della mattinata di ieri è stata data esecuzione ad un decreto di perquisizione richiesto alla Procura di Vicenza sulla base di alcune indagini svolte dai Carabinieri: in data 13 ottobre una pattuglia aveva controllato in via Monte Pasubio a Piovene Rocchette M.D., nato in Moldavia cl. 1993, pregiudicato, ed era stato segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente in quanto trovato con gr. 1,1 di marijuana addosso.

In quel frangente i militari avevano sospettato che la sostanza fosse stata ceduta da C.P., già noto alle FF.PP. e trovato non molto distante dall’acquirente; le successive indagini sui contatti telefonici tra i due soggetti ha avallato questa tesi investigativa, permettendo alla Stazione di Piovene Rocchette di ottenere un decreto di perquisizione domiciliare nell’abitazione scledense di C.P., a seguito della quale sono stati rinvenuti:

nr. 6 dosi di “marijuana” per complessivi gr. 14,5;

nr. 2 bilancini di precisione;

materiale atto al confezionamento;

Sequestrato il materiale reperito, C.P. è stato successivamente condotto in Caserma e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.