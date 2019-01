22enne travolto e ucciso da treno, traffico ferroviario in tilt

Dramma stamane nella provincia di Padova. Un giovane di ventidue anni – stando alle prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo italiano di San Giorgio delle Pertiche – è stato travolto e ucciso da un treno. L’incidente mortale è avvenuto nello scalo ferroviario di San Giorgio delle Pertiche intorno alle sei di mercoledì mattina. Stando a quanto ricostruito, il macchinista del treno che ha travolto il ragazzo avrebbe visto il giovane in mezzo ai binari ma non avrebbe potuto far nulla per evitarlo. Al momento, non è esclusa l’ipotesi del suicidio. Tutti i treni fermi per effettuare i rilievi del caso – In seguito al drammatico incidente risulta bloccata la linea ferroviaria: tutti i treni sulla tratta Padova-Camposampiero sono fermi per i rilievi del caso. “Linea Treviso – Padova: dalle 6:00 la circolazione ferroviaria è rallentata per l’investimento di una persona fra Camposampiero e Vigodarzere. Sul posto sono presenti i Sanitari del 118 e la Polizia Ferroviaria”, si legge in una nota pubblicata sul sito di Trenitalia.