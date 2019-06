21enne vicentino nei guai: piomba su un’auto incidentata e scappa

Poco dopo l’1 di stanotte in Viale Rodolfi un’auto Toyota procedendo in direzione dall’ospedale verso l’istituto Rossi, ha preso una curva larga e, dopo aver sfiorato e toccato un platano, si è ribaltata. La donna, L.F., 61 anni, vicentina, che stava tornando da una cena, ha probabilmente accusato un colpo di sonno. E’ sopraggiunto in quel momento un secondo veicolo che, non accorgendosi dell’auto in mezzo alla strada, ha preso di striscio la Toyota della donna, facendola girare. Alla guida R.B., 21 anni neopatentato di Torri di Quartesolo che, probabilmente preso dal panico, è fuggito. Il giovane nella fuga maldestra ha perso il copricerchione e un pezzo dello specchietto della sua auto, una Golf. La sua fuga finisce subito perché notato da alcuni testimoni il ragazzo è stato subito raggiunto da una volante, che l’ha trovato fermo poco lontano, in via delle Fontanelle. L’altra volta intervenuta nel frattempo, so è fermata a prestare soccorso alla donna, che ha riportato politraumatismi con 30 giorni di prognosi e contusioni varie: è stata tenuta in osservazione nel nosocomio cittadino fino a tarda notte. Il giovane invece è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di quasi 0,80, aggravato dal fatto che è neopatentato, nonchè per fuga e omissione di soccorso: l’ammenda totale arriva a 1.400 euro.