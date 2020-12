21enne fuori con il coprifuoco: “Sono senza fissa dimora”, ma non è vero

Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti-covid e soprattutto del coprifuoco imposto dalle 22 alle 5, una pattuglia dei carabinieri ha intercettato poco dopo l’1 delllo scorso 4 dicembre, un ragazzo vicentino 21enne che stava camminando in via Ragazzi del ’99. Il giovane si è giustificato affermando di conoscere le regole del coprifuoco, di essere cosciente di averle violate, am di essere senza fissa dimora. Cosa poi verificata dai militari come non vera. Il 21enne è residente in città. Gli è stata elevata una sanzione di 400 euro.